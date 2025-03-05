Обряды и праздники. Защита от врагов и прорыв в медицине. Развитие металлургии и промышленности. Вещь, изменившая человечество, – порох.
Порох
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Обряды и праздники. Защита от врагов и прорыв в медицине. Развитие металлургии и промышленности. Вещь, изменившая человечество, – порох.
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