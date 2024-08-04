Университет Нагои: забытые рисунки Кеплера закончили споры о малом ледниковом периоде

Ученые проанализировали рисунки солнечных пятен астронома Иоганна Кеплера. Эта работа положила конец спорам о продолжительности солнечных циклов перед началом большого солнечного минимума, сообщает Университет Нагои.
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