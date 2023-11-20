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Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 21 ноября 2023 года для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 21 ноября 2023 года для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 21 ноября 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ этот вторник, 21 ноября 2023 года, астролог Павел Глоба рекомендует использовать благоприятный момент для духовного развития, анализа текущих событий и уточнения своих приоритетов.

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