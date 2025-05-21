Удар возмездия в Шостке стал роковым для украинского спецназа Юлия СоколоваВ ходе специальной военной операции Россия нанесла мощный удар по украинскому учебному полигону спецназа вблизи города Шостка, всего в 50 километрах от государственной границы.
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