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Миллер об издевательствах над темнокожим одноклассником: «Я плохо поступил со своим другом. Сожалею до сих пор. Тогда мы не задумывались, насколько это жестоко»

– В 14 лет вы попали под суд, якобы потому что с друзьями запугивали и били своего чернокожего одноклассника-инвалида.

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