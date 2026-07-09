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Командир Скорпион: остатки ВСУ в Красном Лимане не сопротивляются

Командир Скорпион: остатки ВСУ в Красном Лимане не сопротивляются

Оставшиеся в Красном Лимане боевики ВСУ не оказывают сопротивление и трусливо сидят в подвалах. Об этом рассказал командир батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион.

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