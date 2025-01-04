Daily Express: страны доложили в НАТО о неготовности воевать с Россией в Арктике

Государства Североатлантического альянса не обладают необходимым оснащением для ведения боевых действий, заявила представитель Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики, научный сотрудник Финского института международных отношений Минна Аландер.
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