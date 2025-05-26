Медведев вышел из руководства "Зенита" и СКА

Александр Медведев ушел из руководства футбольного «Зенита» и петербургского СКА. Функционер принял такое решение из-за неудачного выступления спортсменов в год столетия «Зенита» и проигрыша армейцев в первом раунде Кубка Гагарина.
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