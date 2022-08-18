В поселке Левиха Кировградского района пропала женщина

Межмуниципальным отделением МВД России «Кировградское» разыскивается без вести пропавшая жительница поселка Левиха Кировградского городского округа Бубнова Наталья Сергеевна 1951 года рождения, уроженка города Березовский Свердловской области.
Межмуниципальным отделением МВД России «Кировградское» разыскивается без вести пропавшая жительница поселка Левиха Кировградского городского округа Бубнова Наталья Сергеевна 1951 года рождения, уроженка города Березовский Свердловской области.
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