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FiNE NEWS

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В Госдуму поступил законопроект об индексации выплат семьям погибших сотрудников силовых структур

Правительство подготовило законопроект, который предполагает ежегодную корректировку единовременных пособий для семей погибших военнослужащих, сотрудников полиции и других силовых ведомств с учётом инфляции на момент выплаты.

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