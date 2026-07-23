В Госдуму поступил законопроект об индексации выплат семьям погибших сотрудников силовых структур

Правительство подготовило законопроект, который предполагает ежегодную корректировку единовременных пособий для семей погибших военнослужащих, сотрудников полиции и других силовых ведомств с учётом инфляции на момент выплаты.
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