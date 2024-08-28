Аналитик Карл Рунефельт прогнозируют, что BNB достигнет нового пика в $900

Binance Coin (BNB) оказался в центре внимания из-за недавних ценовых движений. Аналитики настроены оптимистично, предполагая, что BNB может достичь нового пика в $900 при условии выполнения двух ключевых условий.
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