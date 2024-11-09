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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймеры возбудились из-за появившейся в GOG страницы “Ведьмака 4” с датой рели...

Геймеры возбудились из-за появившейся в GOG страницы “Ведьмака 4” с датой рели...

Геймеры возбудились из-за появившейся в GOG страницы “Ведьмака 4” с датой релиза, но она оказалась фейкомВчера вечером в цифровом магазине была замечена страница грядущей ролевой игры The Witcher 4 с указанной датой выхода на 31 декабря 2025 года.

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