Геймеры возбудились из-за появившейся в GOG страницы “Ведьмака 4” с датой рели...

Геймеры возбудились из-за появившейся в GOG страницы “Ведьмака 4” с датой релиза, но она оказалась фейкомВчера вечером в цифровом магазине была замечена страница грядущей ролевой игры The Witcher 4 с указанной датой выхода на 31 декабря 2025 года.
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