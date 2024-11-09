Геймеры возбудились из-за появившейся в GOG страницы “Ведьмака 4” с датой рели...

Геймеры возбудились из-за появившейся в GOG страницы “Ведьмака 4” с датой релиза, но она оказалась фейкомВчера вечером в цифровом магазине была замечена страница грядущей ролевой игры The Witcher 4 с указанной датой выхода на 31 декабря 2025 года.