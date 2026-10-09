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98% домов с теплом: как проходит отопительный сезон в Барнауле

98% домов с теплом: как проходит отопительный сезон в Барнауле

В Барнауле продолжается подключение жилых домов к отоплению. По данным Сибирской генерирующей компании, за последние пять лет количество аварий на теплосетях в начале отопительного сезона увеличилось.

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