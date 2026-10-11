«Чай с хазратом»: что означают и когда применимы ключевые исламские выражения

Мусульмане в повседневной речи используют различные фразы, связанные с исламом. О том, в каких случаях допустимы и какой смысл имеют такие высказывания, как «ИншаЛлах», «АльхмадулиЛлях», «Аллаху Акбар», «МашаЛлах» и другие, в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.
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