«Чай с хазратом»: что означают и когда применимы ключевые исламские выражения

Мусульмане в повседневной речи используют различные фразы, связанные с исламом. О том, в каких случаях допустимы и какой смысл имеют такие высказывания, как «ИншаЛлах», «АльхмадулиЛлях», «Аллаху Акбар», «МашаЛлах» и другие, в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.