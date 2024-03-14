Музей истории Адлерского района переехал 🗓 9:00-18:00, вт-вс 📍 Кирова, 53 📞 8(928)854-71-20 📷 Интересный Сочи.
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Музей истории Адлерского района переехал 🗓 9:00-18:00, вт-вс 📍 Кирова, 53 📞 8(928)854-71-20 📷 Интересный Сочи.