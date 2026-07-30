Илон Маск: человечество потеряет контроль над ИИ в течение 10 лет

Маск назвал наиболее вероятным сценарием «эпоху невероятного изобилия», когда технологии обеспечат людей практически любыми товарами и услугами, а работа станет опциональной, подобно садоводству, которым занимаются для удовольствия.
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