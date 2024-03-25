В Крыму при строительстве спорткомплекса подрядчик украл больше 14 млн рублей

Совместно с сотрудниками ФСБ, правоохранители задержали двух руководителей строительной фирмы, обвиняемых в хищении 14 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском сельском поселении Симферопольского района.
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