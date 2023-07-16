В сетевом издании «Свободная пресса» под заголовком «Леонид Ивашов: Сделайте так, чтобы люди перестали гибнуть, перестали страдать.
Александр Палкин. В «контр-наступ» брошен генерал-предатель
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А почему бы ему на передок и в атаку, что то много говорить стали в России генералы, а на деле что слабо????
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15 час.
J
Jubar
Генерал игнорировал факт, что если бы наш противник имел возможность безнаказанно нанести по России подобный удар, он бы мгновенно нанёс его, не раздумывая ни секунды.
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15 час.
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