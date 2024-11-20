«Искра» — футбольное будущее Хабаровска: интервью с Владимиром Малышевым

В Хабаровске полным ходом развивается футбол. Мощный импульс к популяризации этого вида спорта среди детей и подростков не только краевой столицы, но и всего региона, дала Академия футбола «Искра», спортивным директором которой стал Владимир Малышев — футбольный «тяжеловес» федерального уровня.