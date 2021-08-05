Необычная история

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Славяне и Иудеи. Атлантида и Гиперборея. Противостояние двух цивилизаций.

Славяне и Иудеи. Атлантида и Гиперборея. Противостояние двух цивилизаций.

Сергей Михайлов Славяне и Иудеи. Атлантида и Гиперборея. Противостояние двух цивилизаций.

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Александр Романченко
"...Почему люди на нашей планете такие разные? Опять всё дело в дуализме. Этот мир дуален. Не будет дуальности, не будет этого мира. Свет и Тьма. Маг и Волшебник. Добро и зло. У любой палочки два конца... Доброго времени суток всем нам. Начну немного издалека. В Мире всегда должно быть равновесие, энергетическое равновесие! Другими словами, для того, чтобы мог существовать этот Мир, должен сохраняться баланс! То есть, без сохранения энергетического баланса - этого Мира не будет!..."

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