Бастрыкин согласился с запретом никабов в РФ адресовал вопрос законодателям

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал предложение о запрете никабов в России. Об этом он заявил, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.
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