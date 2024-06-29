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Бастрыкин согласился с запретом никабов в РФ адресовал вопрос законодателям

Бастрыкин согласился с запретом никабов в РФ адресовал вопрос законодателям

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал предложение о запрете никабов в России. Об этом он заявил, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.

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