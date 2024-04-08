Врач Водовозов предупредил о возможных рисках для здоровья при приеме биодобавок

Он посоветовал вообще отказаться от них Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik предупредил о потенциальных рисках для здоровья при приеме биодобавок.
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