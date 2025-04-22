Доходы бюджета Рязанской области снизились

В первом квартале 2025 года доходы бюджета Рязанской области оказались ниже прошлогодних.Доходы областного бюджета Рязанской области по итогам первого квартала 2025 года составили 21 млрд рублей, что на 600 млн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.