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Медвежий угол

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Армянский позор

Армянский позор

Представители партии «Гражданский договор», которая имеет преобладающее большинство мест в Национальном собрании Армении, своими действиями и заявлениями попирают даже самые элементарные требования дипломатического протокола.

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Комментарии
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Владимир Витковский
... так надо всех отправить на историческую родину, все от этого только выиграют...
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
... не надо серьезно принимать карликов, по территории меньших крупного фермерского хозяйства РОССИИ, признавать старшего скотника- уровень сторожа ЖЭКа.
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2 час.
Владимир Балаев
Что заслужили. то и получили...
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7 мин.

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