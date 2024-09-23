Представители партии «Гражданский договор», которая имеет преобладающее большинство мест в Национальном собрании Армении, своими действиями и заявлениями попирают даже самые элементарные требования дипломатического протокола.
Армянский позор
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Витковский
... так надо всех отправить на историческую родину, все от этого только выиграют...
Ответить
2 час.
ВВ
Владимир Витковский
... не надо серьезно принимать карликов, по территории меньших крупного фермерского хозяйства РОССИИ, признавать старшего скотника- уровень сторожа ЖЭКа.
Ответить
2 час.
Владимир Балаев
Что заслужили. то и получили...
Ответить
7 мин.
Свежие комментарии