Зеленский объявил о новых кадровых перестановках в ВСУ

Объявление о продолжении кадровых перестановок в ВСУ на фоне напряженности вокруг предыдущих назначений и скандалов, связанных с ними, сделал президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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