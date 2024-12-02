Зеленский объявил о новых кадровых перестановках в ВСУ

Объявление о продолжении кадровых перестановок в ВСУ на фоне напряженности вокруг предыдущих назначений и скандалов, связанных с ними, сделал президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.