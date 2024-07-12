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Царьград

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В Самарской области самокатчик опрокинулся на скорости

В Самарской области самокатчик опрокинулся на скорости

Мужчина получил травмы.В Самарской области в четверг, 11 июля, произошла авария с участием электросамоката.

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