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ООН назвала Украину одним из лидеров по вымиранию населения

ООН назвала Украину одним из лидеров по вымиранию населения

Украина является одним из мировых лидеров по темпам вымирания населения. Об этом говорится в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

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