В преддверии Дня защитника Отечества в Тольятти состоялся Открытый Кубок по зимнему мини-футболу

В преддверии Дня защитника Отечества, в Тольятти, на футбольном поле спортивной школы олимпийского резерва, по инициативе местного городского отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо», прошел Открытый Кубок по зимнему мини – футболу.
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