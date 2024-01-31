В Хиславичском районе стало больше автобусов

Их передали в муниципалитет при поддержке губернатора Смоленской области Василия Анохина. Как сообщил глава района Сергей Шапкин, благодаря поддержке главы региона Хиславичский района получил новые автобусы.
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