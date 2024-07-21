В Мирном завершили благоустройство парка возле озера Плесцы

Воплощенный в жизнь проект получил название «Звездный берег» — его реализовали ко Дню городаВоплощенный в жизнь проект получил название «Звездный берег» — его реализовали ко Дню городаС этим проектом Мирный принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и вошел в число 80 финалистов.