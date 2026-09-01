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Луганск Халык Республикасында БПЛА һөҗүме аркасында дүрт кеше һәлак булган

Луганск Халык Республикасында дошман пилотсыз очкычларының тыныч халыкка һөҗүме нәтиҗәсендә дүрт кеше һәлак булган.

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