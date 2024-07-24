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Очень сложный тест, ни один зритель из СССР не пройдет: что пьют в популярных советских комедиях?

Очень сложный тест, ни один зритель из СССР не пройдет: что пьют в популярных советских комедиях?

Проверьте, насколько крепко вы не знаете советские кинокомедии в самых глубоких местах! фото: фильм «Бриллиантовая рука», 1968Алкоголь не был главным действующим лицом в советских комедиях, но зачастую становился движущей силой действа.

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