Очень сложный тест, ни один зритель из СССР не пройдет: что пьют в популярных советских комедиях?

Проверьте, насколько крепко вы не знаете советские кинокомедии в самых глубоких местах! фото: фильм «Бриллиантовая рука», 1968Алкоголь не был главным действующим лицом в советских комедиях, но зачастую становился движущей силой действа.
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