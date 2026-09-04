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Царьград

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Москва завершила ремонт 9,000 кв. м асфальта на Театральной аллее

Москва завершила ремонт 9,000 кв. м асфальта на Театральной аллее

В Москве завершен ремонт на Театральной аллее, обновлено 9 тыс. кв. м асфальта. Работы велись комплексом городского хозяйства в ночное время для минимизации пробок.

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