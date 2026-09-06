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Почему в подъездах панельных домов ступени красили по краям, а середину оставляли серой?

Почему в подъездах панельных домов ступени красили по краям, а середину оставляли серой?

Кто вырос в панельной пятиэтажке, помнит этот рисунок наизусть. Вдоль края каждой ступени — полоса краски: где-то серо-голубой, где-то цвета железного сурика, красно-коричневой, тяжёлой.

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