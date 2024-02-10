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Расписание весенних школьных каникул в 2024 году: когда первый день отдыха

Расписание весенних школьных каникул в 2024 году: когда первый день отдыха

Расписание весенних школьных каникул в 2024 году: когда первый день отдыха Алиса БронскаяПри формировании школьного календаря каникул на 2024 год учитывается разделение обучения на четверти и триместры.

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