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Главред "МК" Павел Гусев и другие медиаменеджеры простились с заслуженным журналистом России Алексеем Вишневецким

Главред "МК" Павел Гусев и другие медиаменеджеры простились с заслуженным журналистом России Алексеем Вишневецким

4 сентября 2026 года на 61-м году жизни скончался Алексей Вишневецкий — заслуженный журналист Российской Федерации, заместитель председателя Союза журналистов России .

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