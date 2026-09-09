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Царьград

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Китайские СМИ заявили о жёстком сигнале Путина Британии из-за ракет: "У вас три дня"

Китайские СМИ заявили о жёстком сигнале Путина Британии из-за ракет: "У вас три дня"

В ответ на возможную передачу технологий крылатых ракет Украине Москва пригрозила Лондону ударом подводным оружием "Посейдон".

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