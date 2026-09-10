В работе маркетплейсов, пунктов выдачи и самозанятых пройдут изменения с октября

С 1 октября закон о платформенной экономике ужесточает правила работы маркетплейсов, продавцов, самозанятых и владельцев ПВЗ, делая условия договоров, штрафов, рейтингов и изменений комиссий более прозрачными.
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