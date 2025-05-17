«Нанесут удары с дальних подступов»: Германия вооружит флот и наземные войска новыми ракетами

Запуск ПКР RBS-15До последнего времени ВМС Германии выполняли задачи, связанные главным образом с борьбой с контрабандой и пиратством, изредка отправляя корабли для участия в совместных операциях НАТО против технологически отсталых противников.
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