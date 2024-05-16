Российские военные спасли дамбу под Харьковом, предотвратив катастрофу Ольга ВайленкоСегодняшний день стал свидетелем еще одного героического поступка российских военных, совершенного в ходе спецоперации на Украине.
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