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Российские военные спасли дамбу под Харьковом, предотвратив катастрофу

Российские военные спасли дамбу под Харьковом, предотвратив катастрофу

Российские военные спасли дамбу под Харьковом, предотвратив катастрофу Ольга ВайленкоСегодняшний день стал свидетелем еще одного героического поступка российских военных, совершенного в ходе спецоперации на Украине.

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