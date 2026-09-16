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Домна Доброродная 16 сентября, что ни в коем случае нельзя делать

Домна Доброродная 16 сентября, что ни в коем случае нельзя делать

16 сентября в народном календаре отмечают Домну Доброродную — день, связанный с очищением дома, избавлением от старых вещей и подготовкой хозяйства к осени.

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