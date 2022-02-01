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Сергей Турышев: «В аэропорту Пекина у Устюгова просветили тубус с лыжными палками и спросили, что это вообще такое? Ребята, у вас Олимпиада, а вы не понимаете?»

Тренер российских лыжников Сергей Турышев рассказал, как команда добиралась до олимпийской деревни Пекина-2022.

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