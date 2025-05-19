Трамп оценил Зеленского в общении: "Не самый легкий"

Президент США не высоко оценил коммуникативные навыки своего украинского коллеги.Президент Украины Владимир Зеленский не самый легкий в общении персонаж, признался журналистам американский лидер Дональд Трамп.
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