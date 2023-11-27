Обучающиеся и сотрудники образовательных организаций системы МВД России приняли участие в Экодиктанте

Третий год подряд МВД России поддерживает один из крупнейших в России просветительских проектов – Всероссийский экологический диктант, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди населения, повышение уровня экологической грамотности и профилактику правонарушений в этой сфере как основной составляющей экологической безопасности.