Замур-р-р-рчательные факты о разных котиках

Давайте окунемся в замуррчательный мир кошачьих. От барханной кошки, которая может неделями обходиться без воды, до первой кошки, побывавшей в космосе, — мы подготовили для вас десять интересных и неожиданных фактов о кошачьих.
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