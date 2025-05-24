Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании уголовного дела по сообщению о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в Новосибирской области

В медиапространстве сообщается, что в Новосибирске, на Михайловской набережной, группа подростков совершила противоправные действия в отношении школьников, одному из которых потребовалась медицинская помощь.
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