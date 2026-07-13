Татарстан Диния нәзарәте һәм AAOIFI Ислам финанслары өлкәсендә меморандум имзалады

Бүген Казанның «Кол Шәриф» мәчетендә Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте һәм Ислам финанс институтлары өчен бухгалтерлык хисабы һәм аудит оешмасының (AAOIFI) Казандагы Ислам финансларын үстерү буенча Вәкиллекле үзәге, шулай ук Үзәк һәм Россия ислам институты арасында рәсми рәвештә меморандумнар имзалау тантанасы узды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии