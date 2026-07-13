НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстан Диния нәзарәте һәм AAOIFI Ислам финанслары өлкәсендә меморандум имзалады

Татарстан Диния нәзарәте һәм AAOIFI Ислам финанслары өлкәсендә меморандум имзалады

Бүген Казанның «Кол Шәриф» мәчетендә Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте һәм Ислам финанс институтлары өчен бухгалтерлык хисабы һәм аудит оешмасының (AAOIFI) Казандагы Ислам финансларын үстерү буенча Вәкиллекле үзәге, шулай ук Үзәк һәм Россия ислам институты арасында рәсми рәвештә меморандумнар имзалау тантанасы узды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии