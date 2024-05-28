Brain: за заикание могут быть ответственны два крошечных участка мозга

Ученые из Университета Турку (Финляндия), Университета Торонто (Канада) совместно с коллегами из других стран обнаружили, что два крошечных участка мозга - клауструм и миндалевидно-триатальная переходная область, - могут играть роль в формировании заикания.
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