Донбасс Сегодня

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Вузы смогут проводить итоговую аттестацию дистанционно

Вузы смогут проводить итоговую аттестацию дистанционно

Организации высшего образования в 2021/2022 учебном году смогут проводить в дистанционном формате с помощью биометрии не только промежуточную, но и итоговую аттестацию.

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