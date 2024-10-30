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Власти Сомали объявили персоной нон грата советника посольства Эфиопии

Власти Сомали объявили персоной нон грата советника посольства Эфиопии

Сомалийские власти высылают из страны высокопоставленного сотрудника посольства Эфиопии. Об этом со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и международного сотрудничества Сомали сообщает портал Somali Guardian.

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