Власти Сомали объявили персоной нон грата советника посольства Эфиопии

Сомалийские власти высылают из страны высокопоставленного сотрудника посольства Эфиопии. Об этом со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и международного сотрудничества Сомали сообщает портал Somali Guardian.
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